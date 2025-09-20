Nürnberg - Am sechsten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg zuhause gegen den VfL Bochum mit 2:1 gewonnen.Die Anfangsphase der Begegnung gestaltete sich zäh. Beide Teams gingen kein Risiko und ließen Kreativität vermissen. Erst in der 24. Minute wurde es brenzlig: Zoma wollte aus wenigen Metern abschließen, wurde aber von Teamkollege Diop behindert und so ging der Ball im Ergebnis nicht über die Linie.Die Klose-Elf agierte nun zielstrebiger und hatte kurz vor dem Pausenpfiff erneut die Großchance: In der dritten Minute der Nachspielzeit zog Becker aus dem Rückraum ab und Strompf blockte gerade noch, um den Einschlag zu verhindern. Damit gab es nach der ersten Halbzeit keine Tore zu verzeichnen.Auch im zweiten Durchgang drängten die Franken auf die Führung und wurden in der 68. Minute belohnt: Justvan ließ sowohl Strompf als auch Lenz stehen und versenkte das Leder sehenswert im linken Eck.Die Gäste agierten nach der Hecking-Entlassung unter Interimscoach David Siebers offensiv gehemmt und konnten froh sein, nicht höher zurückzuliegen.In der 87. Minute gelang dann aber doch noch der überraschende Ausgleich: Janisch zog Morgalla im Strafraum am Trikot und Ibrahim Sissoko verwandelte den fälligen Elfmeter mit etwas Glück.Der Club schaffte in der zweiten Minute der Nachspielzeit jedoch noch den Lucky Punch: Eine Yilmaz-Flanke aus dem Halbfeld nickte der kurz zuvor eingewechselte Grimaldi aus wenigen Metern in die Maschen. Wenig später folgte der Schlusspfiff.Damit klettert Nürnberg in der Tabelle vorerst auf Rang 16, Bochum rutscht dagegen auf Platz 17 ab.