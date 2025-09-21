DJ PTA-News: Aktien Global News: Chance für Biotech-Stock Neural Therapeutics: EU-Regulierung öffnet Tür für psychedelische Therapie

Aktien Global News: Chance für Biotech-Stock Neural Therapeutics: EU-Regulierung öffnet Tür für psychedelische Therapie

Frankfurt (pta000/21.09.2025/07:20 UTC+2)

Anfang 2025 hat sich in Europa ein wichtiger regulatorischer Wandel vollzogen, der für Biotech-Konzerne wie Neural Therapeutics von großer Bedeutung sein könnte: Eine Initiative auf EU-Ebene soll den therapeutischen Einsatz von psychedelischen Substanzen erleichtern. Besonders Deutschland hat hier eine Vorreiterrolle übernommen. Mit dem ersten Compassionate-Use-Programm für Psilocybin innerhalb der Europäischen Union ermöglicht die Bundesrepublik z. B. Patienten mit therapieresistenter Depression einen frühzeitigen Zugang zu innovativen Behandlungsoptionen.

Die Entscheidung über den Einsatz liegt dabei direkt bei den behandelnden Psychiatern, was den Zugang erheblich beschleunigt. Dieser Schritt zeigt, dass Psychedelika zunehmend aus dem Freizeitkonsum und rein wissenschaftlichen Kontext in die klinische Praxis übergehen. Die regulatorische Öffnung könnte eine Signalwirkung haben, die die Akzeptanz in der Gesellschaft steigert und Biotech-Unternehmen neue Marktchancen eröffnet.

EU-Chancen für Neural Therapeutics

Von diesen Entwicklungen könnte auch Neural Therapeutics Inc. (WKN: A3EGH1, ISIN: CA64134N2032) profitieren. Das Unternehmen - in Deutschland bekannt durch die Unternehmensbeteiligung am CBD-Marktführer Hanf.com - ist auf ethnobotanisch inspirierte Therapeutika bei psychischen Erkrankungen spezialisiert. Mit der seit März 2025 bestehenden Notierung an der Börse Frankfurt und Hanf.com öffnet sich Neural Therapeutics für den hiesigen Kapitalmarkt und positioniert sich, um frühzeitig von den neuen regulatorischen Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa zu profitieren.

MindMed und Atai Life Sciences erfolgreich am Markt

Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass der Markt für psychedelische Medizin bereits durch erfolgreich börsennotierte Unternehmen geprägt ist. Zu den relevanten Akteuren gehören beispielsweise Mind Medicine Inc. (WKN: A2P09G, ISIN: CA60255C8850) sowie der deutsche Konzern Atai Life Sciences N.V. (WKN: A3CWQ9, ISIN: NL0015000VX0). Beide Unternehmen entwickeln Substanzen und Therapieansätze auf Basis von Psychedelika und verfügen über ein breites Portfolio an klinischen Programmen. Neural Therapeutics hebt sich in diesem Umfeld durch seinen ethnobotanischen Ansatz ab und bietet damit eine differenzierte Forschungs- und Produktstrategie.

Mit der Kombination aus wachsendem gesellschaftlichem Interesse, regulatorischen Fortschritten und seiner starken Marktpräsenz in Deutschland über Hanf.com ist Neural Therapeutics gut aufgestellt, um sich in einem dynamischen Umfeld als innovativer Player zu etablieren.

