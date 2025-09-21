© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique

Die Aktie von Hypoport gehörte in den vergangenen 10 Jahren zu den größten Erfolgsstorys am deutschen Aktienmarkt. Nach dem Kurshimmel folgte der tiefe Fall. Inzwischen ist die Aktie wieder einen Blick wert.1999 gegründet, nahm die Aktie des Immotech-Konzerns Hypoport erstmals 2015 richtig Fahrt auf, befeuert von starken Wachstum und einer mutigen Expansionsstrategie. Zum echten Gamechanger für die Berliner wurde aber die Corona-Pandemie. Die Zinsen waren niedrig, die Nachfrage nach Wohnraum angesichts Homeoffice und Rückzug in die eigenen vier Wände groß. Plötzlich kam der Immobilienfinanzierer als Fintech-Perle ganz groß raus. Die Aktie kletterte innerhalb von 18 Monaten von 250 auf über …