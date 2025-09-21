In der Corona-Pandemie hat der US-Pharmakonzern mit seinem Impfstoff Millionen Leben gerettet. Seitdem ist die Aktie stark gefallen - gelingt das Comeback? Während der Corona-Pandemie entwickelte Pfizer gemeinsam mit Biontech den Impfstoff Comirnaty. Allein in den Jahren 2021 und 2022 brachte er fast 75 Milliarden Dollar Umsatz. Auch wenn die Nachfrage stark gesunken ist, bleiben Produkte gegen das Corona-Virus für Pfizer ein wichtiger Umsatzträger. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE