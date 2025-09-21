Bern - Vom 17. bis 21. September 2025 fanden auf dem Bernexpo-Areal in Bern die vierten zentralen Berufsmeisterschaften SwissSkills statt. Mehr als 1'100 Nachwuchstalente in über 90 Berufen kämpften um den Schweizermeistertitel, darunter auch 12 Plattenlegerinnen und Plattenleger aus der Deutsch- und der Westschweiz. Tobias Liechti aus Wolfwil, SO setzte sich am Ende gegen die Konkurrenz durch und holte die Goldmedaille. Rangliste der Plattenlegerinnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
