Berlin - Der Bund der Steuerzahler begrüßt die Forderung von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), die Einkommensteuer für alle zügig zu senken.



Der Vorstoß sei richtig und überfällig, sagte Verbandspräsident Reiner Holznagel der "Bild" (Montagausgabe). "Deutschland braucht endlich einen Wachstumsimpuls, und der gelingt nur mit einer echten Einkommensteuerreform. Daher: Runter mit den Steuersätzen, runter mit der steilen Progression." Es sei "absurd, dass Fleiß und Leistung überproportional bestraft werden, weil jede Gehaltserhöhung sofort stärker besteuert wird", sagte Holznagel.



Er fügte hinzu, dass sinkende Steuersätze dem Staat mittelfristig sogar mehr Steuereinnahmen bringen würden. "Wissenschaftliche Untersuchungen, insbesondere die Laffer-Kurve zeigen, dass zu hohe Steuern am Ende weniger bringen. Studien verorten den Punkt, an dem Mehreinnahmen kippen, bei ca. 50 bis 60 Prozent Belastung." In Deutschland liege die Belastung aus Steuern und Abgaben genau in diesem Bereich. "Klar ist: Nur mit spürbaren Entlastungen für Bürger und Betriebe schaffen wir Wachstum - und davon profitiert am Ende der Staat vielmehr", sagte Holznagel.





© 2025 dts Nachrichtenagentur