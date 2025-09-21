Washington - US-Präsident Donald Trump hält es für möglich, dass die Demokraten im Kongress wegen Streitigkeiten über den Haushalt einen Stillstand der Regierungsgeschäfte herbeiführen. «Ich denke, dass es durchaus sein könnte, dass das Land für eine gewisse Zeit stillsteht», sagte der Republikaner im Weissen Haus. Er glaube nicht, dass der von seiner Partei vorgelegte Entwurf im Senat die nötige Zustimmung finden werde. Bei den Demokraten herrscht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab