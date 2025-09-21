Der kanadische Flugzeugbauer Bombardier wurde in der Vorwoche ausgestoppt, maximal waren mit diesem Trading-Tipp 70,54 Prozent Aktiengewinn möglich. Das australische Bergbauunternehmen Perseus Mining hat am Freitag eine starke Gegenreaktion nach Gewinnmitnahmen gezeigt und notiert zum Handelsende auf Tradegate rund 2 Prozent unter Jahreshoch. Maximal hat dieser Trading-Tipp 26,49 Prozent Aktiengewinn gemacht. Lithium Americas hat am Montag mit Karacho ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.