Am 15. September hatten wir im Express-Service getitelt: "JinkoSolar: Aktie mit Kaufsignal!" Im Text hatten wir geschrieben: "Nach dem dramatischen Kurseinbruch, der im Dezember 2024 begann, befindet sich der "Hersteller von Solartechnologie" seit dem Tief im April in einem starken Aufwärtstrend. Zum Wochenanfang gelang ein wichtiges Kaufsignal und damit könnte die bullishe Konsolidierung nach der Rally beendet sein. Geben die Bullen weiter Gas ist ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.