Am 15. September hatten wir im Express-Service getitelt: "JinkoSolar: Aktie mit Kaufsignal!" Im Text hatten wir geschrieben: "Nach dem dramatischen Kurseinbruch, der im Dezember 2024 begann, befindet sich der "Hersteller von Solartechnologie" seit dem Tief im April in einem starken Aufwärtstrend. Zum Wochenanfang gelang ein wichtiges Kaufsignal und damit könnte die bullishe Konsolidierung nach der Rally beendet sein. Geben die Bullen weiter Gas ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS