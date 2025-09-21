Am 14. September hatten wir in unserer Stellungnahme an die Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps geschrieben: "Aus charttechnischer Sicht ist Canaan äußerst interessant, aber es handelt sich um einen höchst spekulativen Wert. Wir weisen immer wieder darauf hin, dass man solche Trades nur mit "kleinem Geld" umsetzt und keinesfalls "Haus und Hof" verwettet. Am Mittwoch sah man ein Tief bei 0,592 Euro, aktuell notiert die Aktie im Bereich um 0,70 Euro. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.