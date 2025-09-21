© Foto: ChatGPT - ChatGPT

Naturgy bietet die Verlässlichkeit eines Versorgers und hat angekündigt, seine Dividende bis 2027 Jahr für Jahr zu erhöhen. Für einkommensorientierte Anleger ist das ein seltenes Versprechen in unsicheren Zeiten.In der vergangenen Woche haben wir uns mit Okeanis Eco Tankers beschäftigt, einem Unternehmen, das durch außergewöhnlich hohe Dividendenrenditen und zyklische Ausschüttungen zu überzeugen wusste. Während der Tankermarkt weiterhin von schwankenden Ölpreisen abhängt, richten wir unseren Blick jetzt auf einen stabileren Sektor: den der Versorger. Mit Naturgy wollen wir uns einen Marktführer vornehmen, der nicht nur in einem konjunkturunabhängigen Geschäft tätig ist, sondern auch seinen …