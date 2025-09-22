Berlin - Die Expertenkommission "Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt" will Ende dieses Monats an den Start gehen. "Die Expertenkommission wird am 30. September zu ihrer ersten Sitzung zusammenkommen", sagte die Co-Vorsitzende Nadine Schön der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). Dort gehe es um ein Kennenlernen und Festlegen der Arbeitsmodalitäten. "Wir wollen dann aber sehr schnell ins Machen kommen."



Die CDU-Politikerin fügte mit Blick auf Risiken in der digitalen Welt hinzu: "Sexueller Missbrauch, Grenzüberschreitungen, Gewaltverherrlichung, Einflussnahme, Sucht - all das sind Herausforderungen, die neuer Antworten bedürfen. Daher wird die Bundesfamilienministerin auf Basis des Koalitionsvertrags eine Expertenkommission ins Leben gerufen, die Fachexpertise aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammenträgt." Sie solle eine Strategie erarbeiten und Handlungsempfehlungen vorlegen. "Das Ziel: Kindern und Jugendlichen ein gesundes Aufwachsen in der digitalen Welt ermöglichen, Schutz, Teilhabe und Befähigung verbessern. Wir wollen sehr konkret werden."



Neben Schön hat der geschäftsführende wissenschaftliche Direktor des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel, Olaf Köller, den Co-Vorsitz der Kommission.





