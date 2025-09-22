Berlin - Die Nominierung von Evelyn Palla zur neuen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn stößt bei Fahrgastvertretern und Gewerkschaften auf Zustimmung.



Der "Bild" (Montagsausgabe) sagte Detlef Neuß, Vorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn: "Die Liste für geeignete Kandidaten war von unserer Seite kurz. Vor allem was interne Kandidaten anbelangt. Aber Frau Palla stand auf dieser Liste, vor allem weil sie bei DB Regio gute Sanierungsarbeit geleistet hat. Wir halten Frau Palla durchaus als Bahnchefin für geeignet."



Die Gewerkschaft GDL sieht die Personalie Palla als "ein ermutigendes Signal". Der GDL-Vorsitzende Mario Reiß sagte der "Bild": "Wir begrüßen, dass mit Evelyn Palla eine erfahrene Führungskraft gewählt wurde, die sowohl in der Bahn als auch im Regionalverkehr ihre Spuren hinterlassen hat. Dass jemand mit Blick auf Pünktlichkeitswerte und Fahrgastzahlen von außen, aber auch innen, Verantwortung übernimmt, ist ein ermutigendes Signal, auf das nun aber auch konkrete Schritte folgen müssen, die auch den Beschäftigten helfen."





