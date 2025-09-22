Beim Logistikriesen DHL können offenbar bald wieder alle Pakete in die USA versendet werden. Das Unternehmen hatte seit dem 22. August gewisse Pakete und Warenpost von Geschäftskunden in den Vereinigten Staaten nicht mehr angenommen und befördert. Der Grund sind die massiven Unsicherheiten durch die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle. Indes hat Deutsche Bank Research das Anlagevotum für den Logistikwert von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Zudem wurde das Kursziel von 47 auf 42 Euro verringert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
