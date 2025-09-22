Zum Start in die neue Handelswoche können sich Anleger auf einen ruhigeren Start beim DAX einstellen. Indes gibt es im deutschen Leitindex bei den Mitgliedern mächtig Bewegung: Denn per heute (22. September) sind Scout24 und die GEA Group in der ersten deutschen Börsenliga vertreten. Weichen mussten Sartorius und Porsche. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels auf 23.644 Punkte und damit nur wenige Punkte über seinem Schlussniveau vom Freitag. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
