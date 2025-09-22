Anzeige
FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 22

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

19 September 2025

Number of ordinary shares purchased

123,575

Weighted average price paid (p)

214.31

Highest price paid (p)

215.20

Lowest price paid (p)

213.20

Following the above purchase, FirstGroup holds 186,908,610 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 563,786,405.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 19 September 2025 is 563,786,405. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: BST

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

214.33

59,672

BATE

214.31

46,205

CHIX

214.20

12,631

TRQX

214.16

5,067

Individual Transactions

19/09/2025

16:14:32

105

214.80

BATE

00041932624TRLO0

19/09/2025

16:14:32

255

214.80

XLON

00041932625TRLO0

19/09/2025

16:14:20

541

214.80

XLON

00041932617TRLO0

19/09/2025

16:14:20

419

214.80

BATE

00041932616TRLO0

19/09/2025

16:10:47

446

214.80

BATE

00041932469TRLO0

19/09/2025

16:10:47

411

215.00

XLON

00041932468TRLO0

19/09/2025

16:10:35

711

215.00

BATE

00041932454TRLO0

19/09/2025

16:10:35

548

215.00

XLON

00041932453TRLO0

19/09/2025

16:10:06

653

215.20

XLON

00041932446TRLO0

19/09/2025

16:10:06

315

215.20

BATE

00041932445TRLO0

19/09/2025

16:06:14

834

215.20

XLON

00041932349TRLO0

19/09/2025

16:04:18

310

215.00

XLON

00041932289TRLO0

19/09/2025

16:02:11

745

215.00

BATE

00041932203TRLO0

19/09/2025

15:56:39

201

214.60

XLON

00041932011TRLO0

19/09/2025

15:56:39

391

214.60

XLON

00041932010TRLO0

19/09/2025

15:56:09

337

214.60

XLON

00041931998TRLO0

19/09/2025

15:56:09

361

214.60

BATE

00041931996TRLO0

19/09/2025

15:56:09

380

214.60

XLON

00041931997TRLO0

19/09/2025

15:52:57

493

214.60

BATE

00041931916TRLO0

19/09/2025

15:48:50

314

214.80

BATE

00041931755TRLO0

19/09/2025

15:48:19

407

214.80

XLON

00041931749TRLO0

19/09/2025

15:48:19

387

214.80

BATE

00041931746TRLO0

19/09/2025

15:48:19

97

214.80

BATE

00041931747TRLO0

19/09/2025

15:48:19

501

214.80

XLON

00041931748TRLO0

19/09/2025

15:47:59

264

214.80

XLON

00041931743TRLO0

19/09/2025

15:44:00

373

214.80

BATE

00041931585TRLO0

19/09/2025

15:43:19

367

214.80

XLON

00041931576TRLO0

19/09/2025

15:42:59

379

214.80

XLON

00041931559TRLO0

19/09/2025

15:41:39

398

214.80

BATE

00041931533TRLO0

19/09/2025

15:38:17

436

214.60

XLON

00041931462TRLO0

19/09/2025

15:38:13

292

214.80

TRQX

00041931460TRLO0

19/09/2025

15:38:13

386

214.80

TRQX

00041931459TRLO0

19/09/2025

15:38:13

724

214.80

CHIX

00041931458TRLO0

19/09/2025

15:38:13

430

214.80

BATE

00041931457TRLO0

19/09/2025

15:38:13

625

215.00

XLON

00041931456TRLO0

19/09/2025

15:38:13

1000

215.00

XLON

00041931455TRLO0

19/09/2025

15:38:13

582

215.00

XLON

00041931454TRLO0

19/09/2025

15:38:13

810

215.00

XLON

00041931453TRLO0

19/09/2025

15:38:13

296

215.00

XLON

00041931452TRLO0

19/09/2025

15:38:13

158

214.80

XLON

00041931451TRLO0

19/09/2025

15:38:13

448

214.80

XLON

00041931450TRLO0

19/09/2025

15:38:13

607

214.80

BATE

00041931448TRLO0

19/09/2025

15:38:13

915

214.80

CHIX

00041931449TRLO0

19/09/2025

15:35:29

396

215.00

XLON

00041931404TRLO0

19/09/2025

15:35:29

1145

215.00

BATE

00041931400TRLO0

19/09/2025

15:35:29

617

215.00

BATE

00041931401TRLO0

19/09/2025

15:27:24

677

214.00

BATE

00041931215TRLO0

19/09/2025

15:27:24

526

214.00

XLON

00041931216TRLO0

19/09/2025

15:20:20

674

214.20

XLON

00041930905TRLO0

19/09/2025

15:20:20

544

214.20

BATE

00041930904TRLO0

19/09/2025

15:20:16

664

214.20

BATE

00041930901TRLO0

19/09/2025

15:20:16

993

214.20

CHIX

00041930902TRLO0

19/09/2025

15:20:16

523

214.20

XLON

00041930900TRLO0

19/09/2025

15:20:16

442

214.20

TRQX

00041930903TRLO0

19/09/2025

15:14:09

540

214.20

XLON

00041930674TRLO0

19/09/2025

15:14:05

291

214.60

BATE

00041930670TRLO0

19/09/2025

15:14:05

489

214.60

BATE

00041930671TRLO0

19/09/2025

15:14:05

981

214.60

BATE

00041930672TRLO0

19/09/2025

15:03:04

161

214.20

BATE

00041930213TRLO0

19/09/2025

15:03:01

108

214.40

XLON

00041930212TRLO0

19/09/2025

15:03:01

627

214.40

XLON

00041930211TRLO0

19/09/2025

15:03:01

471

214.40

BATE

00041930210TRLO0

19/09/2025

15:00:03

1337

214.60

XLON

00041930120TRLO0

19/09/2025

14:49:44

400

213.80

XLON

00041929805TRLO0

19/09/2025

14:49:44

531

213.80

XLON

00041929801TRLO0

19/09/2025

14:49:44

443

213.80

BATE

00041929800TRLO0

19/09/2025

14:49:44

678

213.80

CHIX

00041929799TRLO0

19/09/2025

14:45:26

460

213.80

XLON

00041929637TRLO0

19/09/2025

14:45:26

593

213.80

BATE

00041929635TRLO0

19/09/2025

14:45:26

262

213.80

TRQX

00041929636TRLO0

19/09/2025

14:40:43

465

213.20

XLON

00041929512TRLO0

19/09/2025

14:40:43

358

213.20

BATE

00041929511TRLO0

19/09/2025

14:35:42

734

213.60

XLON

00041929397TRLO0

19/09/2025

14:35:42

504

213.60

BATE

00041929396TRLO0

19/09/2025

14:35:39

641

213.60

XLON

00041929395TRLO0

19/09/2025

14:35:39

596

213.60

BATE

00041929394TRLO0

19/09/2025

14:24:52

482

214.00

XLON

00041929056TRLO0

19/09/2025

14:24:52

404

214.00

BATE

00041929055TRLO0

19/09/2025

14:23:56

600

214.20

XLON

00041929015TRLO0

19/09/2025

14:23:56

437

214.20

TRQX

00041929014TRLO0

19/09/2025

14:23:56

532

214.20

BATE

00041929013TRLO0

19/09/2025

14:23:56

770

214.20

CHIX

00041929012TRLO0

19/09/2025

14:17:46

1387

214.40

XLON

00041928899TRLO0

19/09/2025

14:17:46

423

214.40

BATE

00041928895TRLO0

19/09/2025

14:17:46

647

214.40

BATE

00041928896TRLO0

19/09/2025

14:17:46

1168

214.40

BATE

00041928897TRLO0

19/09/2025

14:17:46

366

214.40

BATE

00041928898TRLO0

19/09/2025

14:10:06

1512

214.20

XLON

00041928670TRLO0

19/09/2025

14:10:06

163

214.20

XLON

00041928669TRLO0

19/09/2025

14:10:06

20

214.20

XLON

00041928668TRLO0

19/09/2025

14:10:06

824

214.20

XLON

00041928667TRLO0

19/09/2025

14:10:06

342

214.20

XLON

00041928666TRLO0

19/09/2025

14:00:50

746

214.00

BATE

00041928250TRLO0

19/09/2025

14:00:50

410

213.80

XLON

00041928249TRLO0

19/09/2025

14:00:50

306

213.80

BATE

00041928248TRLO0

19/09/2025

14:00:50

986

213.80

CHIX

00041928247TRLO0

19/09/2025

13:49:32

621

214.00

XLON

00041928017TRLO0

19/09/2025

13:49:32

485

214.00

TRQX

00041928016TRLO0

19/09/2025

13:47:09

603

213.80

XLON

00041927941TRLO0

19/09/2025

13:47:09

410

213.80

BATE

00041927940TRLO0

19/09/2025

13:47:06

101

214.00

BATE

00041927937TRLO0

19/09/2025

13:47:06

1289

214.00

BATE

00041927938TRLO0

19/09/2025

13:47:02

397

214.20

XLON

00041927936TRLO0

19/09/2025

13:47:02

54

214.20

XLON

00041927935TRLO0

19/09/2025

13:44:08

317

214.20

XLON

00041927908TRLO0

19/09/2025

13:38:20

575

213.80

XLON

00041927768TRLO0

19/09/2025

13:31:43

106

214.00

BATE

00041927568TRLO0

19/09/2025

13:31:35

455

214.00

XLON

00041927556TRLO0

19/09/2025

13:31:35

398

214.00

BATE

00041927555TRLO0

19/09/2025

13:31:35

642

214.00

XLON

00041927554TRLO0

19/09/2025

13:31:35

713

214.00

BATE

00041927552TRLO0

19/09/2025

13:31:35

1014

214.00

CHIX

00041927553TRLO0

19/09/2025

13:31:34

306

214.20

XLON

00041927551TRLO0

19/09/2025

13:31:34

2

214.20

XLON

00041927550TRLO0

19/09/2025

13:31:34

1

214.20

XLON

00041927549TRLO0

19/09/2025

13:31:34

30

214.20

XLON

00041927548TRLO0

19/09/2025

13:29:38

77

214.20

BATE

00041927518TRLO0

19/09/2025

13:29:38

391

214.20

BATE

00041927519TRLO0

19/09/2025

13:27:42

386

214.20

XLON

00041927493TRLO0

19/09/2025

13:19:58

278

214.20

XLON

00041927386TRLO0

19/09/2025

13:19:58

77

214.20

XLON

00041927385TRLO0

19/09/2025

13:03:00

613

214.20

XLON

00041926889TRLO0

19/09/2025

13:03:00

460

214.20

BATE

00041926888TRLO0

19/09/2025

13:01:02

13

214.20

XLON

00041926843TRLO0

19/09/2025

12:58:36

425

214.40

TRQX

00041926823TRLO0

19/09/2025

12:56:25

688

214.80

XLON

00041926798TRLO0

19/09/2025

12:56:25

479

214.80

BATE

00041926797TRLO0

19/09/2025

12:55:26

311

215.00

BATE

00041926787TRLO0

19/09/2025

12:55:26

408

215.00

BATE

00041926788TRLO0

19/09/2025

12:55:26

655

215.00

BATE

00041926789TRLO0

19/09/2025

12:55:26

50

215.00

BATE

00041926790TRLO0

19/09/2025

12:54:32

410

214.80

BATE

00041926772TRLO0

19/09/2025

12:54:32

679

214.80

XLON

00041926773TRLO0

19/09/2025

12:46:13

728

214.80

XLON

00041926641TRLO0

19/09/2025

12:40:20

108

214.40

XLON

00041926560TRLO0

19/09/2025

12:40:20

223

214.40

XLON

00041926559TRLO0

19/09/2025

12:37:26

369

214.40

BATE

00041926460TRLO0

19/09/2025

12:33:44

498

214.20

XLON

00041926406TRLO0

19/09/2025

12:33:34

669

214.40

CHIX

00041926402TRLO0

19/09/2025

12:33:34

1026

214.40

XLON

00041926401TRLO0

19/09/2025

12:33:34

127

214.40

BATE

00041926400TRLO0

19/09/2025

12:33:34

103

214.40

BATE

00041926397TRLO0

19/09/2025

12:33:34

173

214.40

BATE

00041926398TRLO0

19/09/2025

12:33:34

6

214.40

BATE

00041926399TRLO0

19/09/2025

12:28:44

321

214.40

BATE

00041926347TRLO0

19/09/2025

12:24:52

327

214.40

BATE

00041926267TRLO0

19/09/2025

12:24:52

10

214.40

BATE

00041926266TRLO0

19/09/2025

12:19:04

211

214.40

BATE

00041926116TRLO0

19/09/2025

12:19:04

171

214.40

BATE

00041926114TRLO0

19/09/2025

12:19:04

8

214.40

BATE

00041926115TRLO0

19/09/2025

12:18:34

669

214.20

XLON

00041926104TRLO0

19/09/2025

12:18:34

395

214.40

XLON

00041926103TRLO0

19/09/2025

12:13:50

544

214.40

XLON

00041925969TRLO0

19/09/2025

11:56:35

257

214.20

TRQX

00041925668TRLO0

19/09/2025

11:55:52

539

214.40

BATE

00041925659TRLO0

19/09/2025

11:55:52

754

214.60

XLON

00041925658TRLO0

19/09/2025

11:55:52

394

215.00

XLON

00041925657TRLO0

19/09/2025

11:55:52

689

214.60

BATE

00041925656TRLO0

19/09/2025

11:55:52

844

214.60

CHIX

00041925655TRLO0

19/09/2025

11:52:00

321

215.00

BATE

00041925538TRLO0

19/09/2025

11:46:12

394

215.00

BATE

00041925443TRLO0

19/09/2025

11:41:04

2010

214.80

XLON

00041925362TRLO0

19/09/2025

11:37:03

484

214.40

BATE

00041925236TRLO0

19/09/2025

11:24:20

392

214.20

XLON

00041924943TRLO0

19/09/2025

11:23:20

1

214.20

BATE

00041924930TRLO0

19/09/2025

11:21:03

284

214.20

TRQX

00041924918TRLO0

19/09/2025

11:21:03

667

214.20

BATE

00041924917TRLO0

19/09/2025

11:01:02

568

214.20

XLON

00041924453TRLO0

19/09/2025

11:01:02

459

214.20

BATE

00041924452TRLO0

19/09/2025

11:01:01

711

214.20

XLON

00041924451TRLO0

19/09/2025

11:01:01

84

214.20

BATE

00041924449TRLO0

19/09/2025

11:01:01

692

214.20

BATE

00041924450TRLO0

19/09/2025

11:01:01

765

214.20

CHIX

00041924448TRLO0

19/09/2025

10:57:52

519

214.60

XLON

00041924342TRLO0

19/09/2025

10:45:03

53

213.60

BATE

00041923913TRLO0

19/09/2025

10:45:03

490

213.60

XLON

00041923912TRLO0

19/09/2025

10:45:03

529

213.60

BATE

00041923911TRLO0

19/09/2025

10:45:02

673

213.80

XLON

00041923906TRLO0

19/09/2025

10:45:02

684

213.80

BATE

00041923905TRLO0

19/09/2025

10:38:05

517

214.00

XLON

00041923736TRLO0

19/09/2025

10:38:05

676

214.00

BATE

00041923735TRLO0

19/09/2025

10:38:05

419

214.00

TRQX

00041923737TRLO0

19/09/2025

10:37:45

658

214.40

XLON

00041923731TRLO0

19/09/2025

10:24:34

652

214.20

XLON

00041923398TRLO0

19/09/2025

10:24:34

351

214.20

XLON

00041923397TRLO0

19/09/2025

10:24:34

1800

214.20

XLON

00041923396TRLO0

19/09/2025

10:24:34

666

214.20

BATE

00041923394TRLO0

19/09/2025

10:24:34

1442

214.20

BATE

00041923395TRLO0

19/09/2025

10:24:34

410

214.00

XLON

00041923393TRLO0

19/09/2025

10:24:34

410

214.00

BATE

00041923392TRLO0

19/09/2025

10:24:34

1032

214.00

CHIX

00041923391TRLO0

19/09/2025

10:16:28

89

213.20

BATE

00041923168TRLO0

19/09/2025

10:15:02

331

213.40

XLON

00041922996TRLO0

19/09/2025

10:05:47

583

213.40

BATE

00041922768TRLO0

19/09/2025

10:05:47

678

213.40

XLON

00041922766TRLO0

19/09/2025

10:05:47

413

213.40

TRQX

00041922767TRLO0

19/09/2025

10:05:47

612

213.40

BATE

00041922765TRLO0

19/09/2025

09:55:28

458

213.60

XLON

00041922391TRLO0

19/09/2025

09:55:28

650

213.60

BATE

00041922390TRLO0

19/09/2025

09:55:28

831

213.60

CHIX

00041922389TRLO0

19/09/2025

09:55:09

1283

214.00

XLON

00041922376TRLO0

19/09/2025

09:42:44

671

213.20

XLON

00041922110TRLO0

19/09/2025

09:42:44

553

213.20

BATE

00041922109TRLO0

19/09/2025

09:29:32

618

213.40

XLON

00041921826TRLO0

19/09/2025

09:29:07

737

213.60

XLON

00041921802TRLO0

19/09/2025

09:29:07

376

213.60

BATE

00041921801TRLO0

19/09/2025

09:15:34

445

213.60

BATE

00041921480TRLO0

19/09/2025

09:15:34

445

213.80

BATE

00041921479TRLO0

19/09/2025

09:11:45

510

214.00

XLON

00041921427TRLO0

19/09/2025

09:10:35

535

214.20

XLON

00041921394TRLO0

19/09/2025

09:10:35

288

214.20

TRQX

00041921393TRLO0

19/09/2025

09:10:35

1

214.20

TRQX

00041921392TRLO0

19/09/2025

09:10:27

645

214.40

XLON

00041921390TRLO0

19/09/2025

09:10:27

602

214.40

BATE

00041921389TRLO0

19/09/2025

09:09:19

410

214.60

XLON

00041921379TRLO0

19/09/2025

09:09:19

669

214.60

BATE

00041921378TRLO0

19/09/2025

09:09:19

833

214.60

CHIX

00041921377TRLO0

19/09/2025

08:46:33

476

214.20

BATE

00041920853TRLO0

19/09/2025

08:45:54

467

214.40

XLON

00041920821TRLO0

19/09/2025

08:45:54

198

214.40

BATE

00041920819TRLO0

19/09/2025

08:45:54

286

214.40

BATE

00041920820TRLO0

19/09/2025

08:43:30

594

214.60

XLON

00041920783TRLO0

19/09/2025

08:36:45

504

214.40

XLON

00041920672TRLO0

19/09/2025

08:36:45

489

214.40

BATE

00041920671TRLO0

19/09/2025

08:31:04

49

214.60

XLON

00041920501TRLO0

19/09/2025

08:31:04

5

214.60

XLON

00041920500TRLO0

19/09/2025

08:30:40

547

215.00

XLON

00041920493TRLO0

19/09/2025

08:30:40

62

215.00

XLON

00041920492TRLO0

19/09/2025

08:30:40

308

215.00

BATE

00041920490TRLO0

19/09/2025

08:30:40

328

215.00

TRQX

00041920491TRLO0

19/09/2025

08:25:48

358

214.80

BATE

00041920368TRLO0

19/09/2025

08:25:48

437

215.00

XLON

00041920367TRLO0

19/09/2025

08:25:48

456

215.00

BATE

00041920366TRLO0

19/09/2025

08:25:48

685

215.20

XLON

00041920365TRLO0

19/09/2025

08:25:48

654

215.20

BATE

00041920364TRLO0

19/09/2025

08:25:48

705

215.20

CHIX

00041920363TRLO0

19/09/2025

08:18:25

586

214.00

XLON

00041920231TRLO0

19/09/2025

08:17:34

782

213.80

XLON

00041920219TRLO0

19/09/2025

08:17:34

314

214.40

BATE

00041920217TRLO0

19/09/2025

08:17:34

642

213.80

BATE

00041920218TRLO0

19/09/2025

08:15:28

614

214.20

XLON

00041920190TRLO0

19/09/2025

08:15:28

190

214.20

BATE

00041920187TRLO0

19/09/2025

08:15:28

100

214.40

BATE

00041920188TRLO0

19/09/2025

08:15:28

44

214.40

BATE

00041920189TRLO0

19/09/2025

08:13:32

125

214.20

XLON

00041920166TRLO0

19/09/2025

08:13:32

194

214.20

XLON

00041920165TRLO0

19/09/2025

08:06:30

872

213.20

CHIX

00041919987TRLO0

19/09/2025

08:06:30

348

213.20

TRQX

00041919988TRLO0

19/09/2025

08:06:30

465

213.60

BATE

00041919986TRLO0

19/09/2025

08:06:18

482

214.00

XLON

00041919982TRLO0


© 2025 PR Newswire
