Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um Mark Zuckerbergs Meta-Brille, ChatGPT-Nutzer:innen, das Internet Archive, KI-Skills für den Arbeitsmarkt und iOS 26. Spätestens seit Google 2012 die Google Glass vorgestellt hat, hat sich die Vision von der Datenbrille als Ergänzung zum und Ersatz fürs Smartphone bei manchen Unternehmen festgesetzt. Richtig erfolgreich war bislang allerdings noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n