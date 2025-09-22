Nach dem Rekordhoch in der vergangenen Woche steht bei Rheinmetall die 2.000 Euro-Marke im Fokus. Die Konsolidierung in der Rüstungsbranche im Sommer scheint damit bereits vorüber zu sein, zumal es operativ unverändert gut läuft. Nun scheint ein überraschender weiterer Auftrag hinzuzukommen.Rheinmetall soll laut einem Bericht der Welt am Sonntag ein marinetaugliches Lasersystem zur Abwehr feindlicher Flugobjekte für die Bundeswehr entwickeln. Demnach soll ein sogenannte Direktvertrag zur Auftragsentwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
