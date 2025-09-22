Berlin - Vor Beginn der Haushaltswoche im Bundestag mahnt der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Christian Haase (CDU), eine Strategie an, die Verschuldungspolitik zu beenden.



"Wir müssen aufpassen, dass das 'süße Gift' der Verschuldung uns nicht komplett finanzpolitisch orientierungslos macht", sagte er der "Bild". Dies sei auch eine Frage der Generationengerechtigkeit. "Es wäre daher klug, schon jetzt über eine Exitstrategie nachzudenken, um nicht im Verschuldungssumpf zu versinken."



Haase warnte besonders vor steigenden Zinskosten durch die aktuelle Finanzpolitik der Bundesregierung. Der CDU-Politiker sagte, er halte es für "richtig, in der aktuellen Lage die sicherheitspolitischen, ökonomischen und infrastrukturellen Probleme auch über höhere Schulden zu lösen". Dies könne aber nur temporär geschehen.





