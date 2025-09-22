© Foto: Christophe Gateau - dpaPfizer peilt einen Deal über bis zu 7,3 Milliarden US-Dollar an, um im GLP-1-Markt aufzuschließen. Das wäre ein direktes Signal an Novo Nordisk und Eli Lilly.Pfizer steht laut Financial Times kurz vor der Übernahme des US-Biotechunternehmens Metsera, das Medikamente zur Gewichtsreduktion entwickelt. Das Volumen soll sich inklusive erfolgsabhängiger Zahlungen auf bis zu 7,3 Milliarden US-Dollar belaufen. Geplant ist demnach ein Barangebot von 47,50 US-Dollar je Aktie; zusätzlich könnten 22,50 US-Dollar je Aktie fließen, falls definierte Ziele erreicht werden. Eine Bekanntgabe wäre bereits am Montag möglich, sofern die Verhandlungen nicht scheitern. Weder Pfizer noch Metsera kommentierten die …Den vollständigen Artikel lesen ...
