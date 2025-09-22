Berlin - SPD-Fraktionsvize Armand Zorn hat an die strategische Neuausrichtung der Bahn konkrete Erwartungen. Es gelte, schnelle Erfolge zu erzielen, sagte er den Sendern RTL und ntv.



Die Kunden müssten sofort merken, dass sich der Wind drehe und dass es nach vorne gehe: "Perspektivisch brauchen wir eine Bahn, worauf wir stolz sein können, die das Rückgrat der Mobilität ist und nicht die Bremse." Neben der Pünktlichkeit sollte die Wirtschaftlichkeit Priorität haben.



"Es geht am Ende darum, dass es wieder schwarze Zahlen gibt, dass schwarze Zahlen geschrieben werden." Eine wesentliche Rolle spielen dabei für den SPD-Politiker auch die Mitarbeiter, "die dabei mithelfen können, die Bahn wieder nach vorne zu bringen."





