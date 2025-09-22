Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.485 Punkten berechnet und damit 0,7 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag.



Der deutsche Leitindex wird ab heute in neuer Zusammensetzung gehandelt - Gea und Scout24 ersetzen Porsche und Sartorius. Für die Anleger blieben die Auswirkungen der heutigen Auf- und Abstiege aber überschaubar, sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Die drei Schwergewichte SAP, Siemens und Deutsche Telekom stehen gemeinsam für 30 Prozent des Dax. Entsprechend werden die etablierten großen Werte auch weiterhin die Bewegungen des Dax dominieren."



Für die Aufsteiger sei es noch ein weiter Weg im Sinne weiterer Kursgewinne, bis sie den Dax-Verlauf nachhaltiger mitbestimmen können. "Dennoch ist wichtig, dass die Zusammenstellung des Leitindex regelmäßig an das sich stetig verändernde Umfeld angepasst wird."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1747 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8513 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 67,04 US-Dollar; das waren 36 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2025 dts Nachrichtenagentur