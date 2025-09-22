Nach herben Rückschlägen bei den HBM-Chips und den lautstarken Zweifeln an Samsungs Technologieführerschaft sorgt der Tech-Riese mit dieser Erfolgsmeldung nun für ein spektakuläres Comeback.Die Samsung-Aktie verzeichnete am Montagmorgen an der südkoreanischen Börse einen Kursanstieg um mehr als 5 Prozent und erreichte ihren höchsten Stand seit August 2024. Der Kursanstieg am Montag erfolgte, nachdem lokale Medien berichteten, dass Samsungs 12-Schicht-HBM3E-Produkt kürzlich die Qualifikationstests von Nvidia bestanden hat. Sollte sich dies bewahrheiten und auch die betreffenden Unternehmen dies bestätigen, sind die Komponenten für den Einsatz in KI-Beschleunigern freigegeben, die für das …Den vollständigen Artikel lesen ...
