Adipositas-Aktien: Meine Top 5 | Buffetts BYD-Ausstieg, Porsche warnt & Samsung
© 2025 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|11,900
|11,940
|12:37
|11,895
|11,945
|12:37
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:32
|Warren Buffett Says Buy 1 Vanguard Index Fund -- It Could Turn $500 Per Month Into $986,600
|12:09
|Buffetts Geheimtipp: Diese Aktie steht kurz vor dem Befreiungsschlag - freie Fahrt nach oben möglich!
|Bei diesem Buffett-Investment (mit Dividendenrendite) in Japan könnte der Aktienkurs bald freie Fahrt nach oben bekommen… Aktuelle Übersicht zum Buffett-Investment Mitsui & Co. Ltd. Die Mitsui & Co....
► Artikel lesen
|11:54
|Adipositas-Aktien: Meine Top 5 | Buffetts BYD-Ausstieg, Porsche warnt & Samsung
|Adipositas-Aktien: Meine Top 5 | Buffetts BYD-Ausstieg, Porsche warnt & Samsun
► Artikel lesen
|11:38
|Buffett verkauft alle BYD-Aktien - und setzt voll auf Japan
|Ein Paukenschlag für Anleger: Warren Buffett trennt sich von allen BYD-Aktien, während seine Berkshire Hathaway in Japan kräftig aufstockt. Mit diesem doppelten Schachzug zeigt der Altmeister, dass...
► Artikel lesen
|11:23
|Berkshire Hathaway reduziert BYD-Anteil auf null - Aktie fällt
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:15
|A BYD EV Is Now The Fastest Car In The World
|11:54
|Adipositas-Aktien: Meine Top 5 | Buffetts BYD-Ausstieg, Porsche warnt & Samsung
|Adipositas-Aktien: Meine Top 5 | Buffetts BYD-Ausstieg, Porsche warnt & Samsun
► Artikel lesen
|11:38
|Buffett verkauft alle BYD-Aktien - und setzt voll auf Japan
|Ein Paukenschlag für Anleger: Warren Buffett trennt sich von allen BYD-Aktien, während seine Berkshire Hathaway in Japan kräftig aufstockt. Mit diesem doppelten Schachzug zeigt der Altmeister, dass...
► Artikel lesen
|11:38
|BYD to launch new variants for Qin Plus sedan on Sept 25
|11:37
|BYD Yangwang U9 stellt neuen Topspeed-Rekord auf: China-Bolide kratzt an der 500-km/h-Marke
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:25
|Porsche- und VW-Aktien stürzen ab - Dax vergrößert Minus
|12:23
|Aktie tiefrot: Katerstimmung nach dem Abstieg: Porsche startet mit dickem Minus im MDAX
|© Foto: PorscheDer Wochenauftakt ist für Anleger von Porsche gleich doppelt bitter: Der Luxusautobauer spielt nun nicht mehr in der ersten Börsenliga. Gleichzeitig sorgen ein Elektro-Kurswechsel und...
► Artikel lesen
|12:19
|Porsche taumelt: Gewinnwarnung, Verbrenner-Comeback und ein Sturz aus dem DAX
|12:15
|VW: Porsche-Neuausrichtung kostet Automobil-Holding Milliarden
|WOLFSBURG (IT-Times) - Die Volkswagen AG hat am Freitagabend eine weitere Gewinnwarnung angekündigt, da der Umstieg auf Elektromobilität und die Neuausrichtung sehr viel Geld kosten. Die Dr. Ing. h.c....
► Artikel lesen
|12:04
|Aktien Frankfurt: Anleger treten weiter auf die Bremse - Autowerte sehr schwach
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat zum Wochenstart seine Talfahrt vom Freitag fortgesetzt. Der Dax fiel gegen Mittag um 0,8 Prozent auf 23.444 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:21
|Android 17 & OneUI: Diese Samsung-Updates sind bestätigt
|12:13
|Qatar Taps Samsung to Build 2 GW Solar Plant
|11:54
|Adipositas-Aktien: Meine Top 5 | Buffetts BYD-Ausstieg, Porsche warnt & Samsung
|Adipositas-Aktien: Meine Top 5 | Buffetts BYD-Ausstieg, Porsche warnt & Samsun
► Artikel lesen
|11:09
|Gute Nachrichten für alle, die ein Samsung Galaxy S24 nutzen
|10:09
|MÄRKTE ASIEN/Überwiegend Gewinne - Samsung Electronics mit kräftigem Plus
|DJ MÄRKTE ASIEN/Überwiegend Gewinne - Samsung Electronics mit kräftigem Plus
DOW JONES--Mehrheitlich nach oben ging es an den Börsen in Ostasien zu Wochenbeginn. Für Rückenwind sorgte dabei vor...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
|416,85
|-0,67 %
|BYD CO LTD
|11,895
|-4,03 %
|PORSCHE AG
|40,180
|-7,99 %
|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR 144A
|1.270,00
|+4,53 %