Berlin - Nach den jüngsten Provokationen der russischen Armee im Luftraum von Estland und über der Ostsee verlangt der Grünen-Bundestagsabgeordnete und Außenpolitiker Anton Hofreiter ein härteres Vorgehen von Bundesregierung und EU gegen Russland.



"Es braucht eine sehr harte Reaktion auf Russland", sagte er der "Bild". Die Situation werde sonst immer gefährlicher. "Putin wird immer weiter eskalieren, weil er US-Präsident Trump und die Europäer für schwach hält."



Er halte es für klug, eine ganze Reihe von Möglichkeiten auszuschöpfen: "Warum beschlagnahmen wir nicht die 210 Milliarden eingefrorener russischer Vermögen? Das wäre ein klares Signal", sagte Hofreiter: "Warum entziehen wir den russischen Staatsbürgern jenseits von Oppositionellen nicht einfach die Visa? Warum beschränken wir die Freizügigkeit von Diplomaten nicht auf ihr jeweiliges Land?" In Österreich seien Unmengen "russische sogenannte Diplomaten" akkreditiert, "die dann als Spione in ganz Europa herumreisen", so der Grünen-Politiker. "Warum gehen wir keinen dieser Schritte?"





