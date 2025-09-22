Infrastrukturinvestor Palladio Partners will gemeinsam mit Voltfang große Batteriespeicher in Deutschland bauen. Dafür steht ein Volumen von 250 Millionen Euro zur Verfügung. Der auf Infrastruktur spezialisierte Investor Palladio Partners und Voltfang, Spezialist für Batteriespeicherlösungen und -entwicklung, kooperieren bei Großspeicherprojekten. Wie die Unternehmen mitteilten, strebten sie eine langfristige Zusammenarbeit bei der Entwicklung, Finanzierung, Realisierung und dem Betrieb systemdienlicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver