Das Unternehmen bohrt 226,54 Meter mit 0,67 % Kupferäquivalent ab der Oberfläche und 100 Meter mit 0,91 % Kupferäquivalent in einer supergenen Zone ab der Oberfläche.

Vancouver, British Columbia - 22. September 2025 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) ("Star Copper" oder das "Unternehmen"), ein in der Exploration und Entwicklung kritischer Mineralien tätiges Unternehmen, erzielte ausgezeichnete vorläufige Ergebnisse aus den ersten Bohrlöchern in seinem Phase-1-Bohrprogramm in seinem Vorzeigeprojekt Star in der Region Golden Triangle im nordwestlichen British Columbia.

Highlights

- Bohrloch S-051 durchteufte 226,54 m mit 0,67 % Kupferäquivalent (0,42 % Cu & 0,25 g/t Au) ab einer Tiefe von 14 m.

Einschließlich 90 m mit 1,06 % Kupferäquivalent (0,59 % Cu & 0,47 g/t Au) ab einer Tiefe von 14 m.

Einschließlich 40 m mit 1,56 % Kupferäquivalent (0,89 % Cu & 0,68 g/t Au) ab einer Tiefe von 37 m.

- Bohrloch S-050 durchteufte 93 m mit 0,91 % Kupferäquivalent (0,55 % Cu & 0,37 g/t Au) ab einer Tiefe von 8 m.

- Bohrloch S-052 durchteufte 397 m mit 0,37 % Kupferäquivalent (0,25 % Cu & 0,11 g/t Au) ab einer Tiefe von 29 m.

Einschließlich 228 m mit 0,51 % Kupferäquivalent (0,33 % Cu & 0,17 g/t Au) ab einer Tiefe von 17 m.

Einschließlich 90 m mit 0,74 % Kupferäquivalent (0,51 % Cu & 0,23 g/t Au) ab einer Tiefe von 29 m.

Weitere Ergebnisse aus der Phase-1-Kampagne und ausstehende Daten aus drei (3) weiteren Bohrlöchern der Phase 1 zusammen mit Analyseergebnissen werden in den kommenden Wochen erwartet und nach Erhalt, Prüfung und Interpretation veröffentlicht.

Das Unternehmen hat bereits mit Bohrungen der Phase 2 begonnen, die nicht nur auf die Erweiterung der oberflächennahen supergenen Zone ausgerichtet sind, sondern auch die bedeutende Oxidzone an der Oberfläche bestätigen, die nach Nordosten und Südwesten offenbleibt, wie in der Karte der Phase-1-Ergebnisse dargestellt (siehe Abbildung 2).

Darryl Jones, CEO des Unternehmens, kommentiert: "Die jüngsten Meldungen der kanadischen Regierung bezeichnen die schnell zu entwickelnde Minenerweiterung im nahegelegenen Kupfer-Gold-Projekt Red Chris als eines von fünf Projekten zur Förderung der nationalen Entwicklung. Diese Kommentare haben das Interesse und die Aufmerksamkeit des gesamten Teams geweckt. Angesichts der geologischen Ähnlichkeiten zwischen Red Chris und dem Projekt Star sowie der Region Golden Triangle in British Columbia allgemein, sind wir von den frühen Ergebnissen der Phase-1-Bohrungen, die das Potenzial des Projekts Star, sich zu einem bedeutenden Kupferbezirk in der Provinz zu entwickeln, begeistert."

CEO Jones fährt fort: "Diese ausgezeichnete wirtschaftspolitische Nachricht kommt genau zu der Zeit, da wir starke erste Ergebnisse erhalten haben, die unser geologisches Modell einer lateralen, ausgedehnten supergenen mit Kupfer angereicherten, oberflächennahen Decke über hypogenem Chalkopyrit in der Tiefe validieren und das Ausmaß und Potenzial in Star Main unterstützen."

Kurz gefasst bestätigen die ersten Phase-1-Ergebnisse aus den Bohrlöchern S-050, S-051 und S-052 eine mächtige, supergene, mit Kupfer angereicherte Decke nahe der Oberfläche in Star Main, die ein Gebiet von 300 x 250 Metern bis in eine Tiefe von 100 Metern umfasst, mit mehreren Abschnitten an oder über der analytischen Obergrenze von 10.000 ppm Cu (=1,00 % Cu; Mindestwerte stehen noch aus, abhängig von einer erneuten Prüfung der Nachweisgrenze).

Star Copper freut sich, berichten zu können, dass das Unternehmen jetzt aufgrund der Ergebnisse aus den ersten drei Bohrlöchern des ersten, sechs Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramms durch die Klärung der Übergangszone zu hypogener Kupfermineralisierung ein besseres Verständnis der Beziehung zwischen der Verwerfungsstruktur des Projekts und des Gehalts der supergenen Zone gewonnen hat.

Tabelle 1 - Ausgewählte Ergebnisse aus dem Phase-1-Bohrprogramm im Projekt Star, Star Copper 2025

Bohrloch ID Aus Bis Mächtigkeit (m) CuÄq Cu (%) Au (g/t) Kategorie S-050 8 101 93 0,91 0,55 0,36 supergen einschließlich 15 47 32 1,21 0,76 0,45 supergen Bohrloch ID Aus Bis Mächtigkeit (m) CuÄq Cu (%) Au (g/t) Kategorie S-051 14 506 492 0,49 0,32 0,17 supergen/hypogen einschließlich 14 240,54 226,54 0,67 0,42 0,25 supergen/hypogen einschließlich 14 104 90 1,06 0,59 0,47 supergen einschließlich 34 74 40 1,56 0,89 0,68 supergen und einschließlich 104 506 402 0,37 0,27 0,1 hypogen einschließlich 197,65 233 35,35 0,43 0,32 0,11 hypogen Bohrloch ID Aus Bis Mächtigkeit (m) CuÄq Cu (%) Au (g/t) Kategorie S-052 15,2 581 565,8 0,30 0,21 0,09 Ausgelaugte Kappe bis in die hypogene Zone einschließlich 17 245 228 0,51 0,33 0,17 supergen/hypogen einschließlich 29 426 397 0,37 0,25 0,11 Ausgelaugte Kappe bis in die hypogene Zone und 29 119 90 0,74 0,51 0,23 Oxidzone einschließlich 19,95 130,8 110,85 0,69 0,46 0,23 Ausgelaugte Kappe bis in die hypogene Zone und einschließlich 203 238,8 35,8 0,61 0,39 0,21 hypogen und einschließlich 176 238,8 62,8 0,45 0,30 0,16 hypogen

Tabelle 1 Fußnoten: (1) Berichtete Mächtigkeiten sind Bohrmächtigkeiten, wahre Mächtigkeiten sind unbekannt. (2) Alle Analyseabschnitte stellen längengewichtete Durchschnittswerte dar. (3) Kupferäquivalent-Berechnungen (CuÄq) verwenden Metallpreise von: Cu 4,00 USD/Pfd. und Au 3000 USD/Unze und angenommene Rückgewinnung von: Cu 80 % und Au 80 %. Die Umwandlung von Metallen in Kupferäquivalent-Gehalt basierend auf diesen Metallpreisen steht im Verhältnis zu dem Kupferpreis pro Einheit, produziert in großen Mengen, durch angenommene Rückgewinnung dieser Metalle, normalisiert im Verhältnis zur angenommenen Kupferrückgewinnung. Die Metalläquivalente für jedes Metall werden zum Kupfergehalt addiert. Allgemeine Formel: CuÄq % = Cu % + ((Au g/t x Au $ g. x Au Rückgewinnung) / ( Cu $/t. x 22.046 x Cu Rückgewinnung)) (4) Prüfungen der Nachweisgrenze (Cu<10.000ppm) für S050 von 38-47 m-, S051 von 35-38 m, 42,6-53m, 56-62 m, 68-74 m und S051 von 68-70,25 stehen noch aus. Die Ergebnisse für diese Abschnitte wurden auf 10.000 ppm Cu begrenzt.

Tabelle 2 - Bohrkragentabelle - UTM-Zone 9N NAD83. Star Copper 2025

Bohrloch-ID UTM E UTM N Höhe (m) Azimut Neigung Tiefe S_050 339834 6458308 1124 270 -85 101 S_051 339770 6458307 1120 235 -85 539 S_052 339850 6458406 1153 240 -83 674

Die ersten drei Bohrlöcher durchteuften alle bedeutende supergen angereicherte Mineralisierung in den ersten 100 Metern mit einem Übergang zu hypogener Zone unter den Verwerfungsstrukturen, der vertikale und laterale Kontinuität in der Tiefe aufweist. Bohrloch S-050, 50 Meter östlich des historischen Bohrlochs S-048 gelegen, wurde in einer Tiefe von 101 Metern aufgegeben, da es auf Ton-Gouge stieß, lieferte jedoch wertvolle Informationen in Bezug auf die supergene Kappe. Bohrloch S-051 wurde im Bohrkragen westlich von Bohrloch S-050 angelegt und durchteufte durchgängige supergene Anreicherung in den ersten 100 Metern, die in einer Tiefe von 538 Metern in hypogene Mineralisierung überging. Bohrloch S-052 wurde im Bohrkragen 100 Meter nördlich von Bohrloch S-050 angelegt und war das bisher tiefste Bohrloch in einer Tiefe von ungefähr 674 Metern. Auch dieses Bohrloch bestätigte das supergene System und den nachfolgenden Übergang zu hypogener Mineralisierung unter dem Grenzwert von 100 Metern. Bohrloch S-052 durchteufte eine ähnliche Zone in einer Tiefe von 200 Metern und bestätigte zusammen mit den Ergebnissen aus S-051 robuste Kontinuität (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1 - Querschnitt durch S-050, S-051 und S-052 nach Nordwesten ausgerichtet.

(Analysedaten sind durch Farbcodierung und einem Radius proportional zum Kupfergehalt an einem 2D-Abschnitt der magnetischen Vektorinversion luftgestützter geophysikalischer Daten dargestellt). Star Copper 2025

Insgesamt zeigt die Oxidzone derzeit, dass das Projekt Star an der Oberfläche bedeutendes Mineralpotenzial enthält. Das Sekundärziel der Phase-2-Bohrungen ist die Bestätigung der hypogenen Zone in "Step-Outs" in der Tiefe, die das Vertrauen in die Erweiterung der Mineralisierung im Modell des Vorkommens stärken soll.

Abbildung 2 - Karte der Phase-1-Ergebnisse im Projekt Star, Star Copper 2025

Wichtige Erkenntnisse und Ausblick

- Supergene Mineralisierung und Übergang zu hypogener Zonen wurden durch die Bohrungen der ersten Phase bestätigt und stellen das Modell des Vorkommens und konstante Mineralisierung von oben bis unten im Bohrloch dar.

- Nach Nordosten und Südwesten offene Oxidkappe der supergenen Zone umreißt ein robustes Ziel für Phase-2-Bohrungen, die begonnen haben.

- Weitere Analyseergebnisse für Bohrungen der Phase 1 und Phase 2 stehen noch aus.

- Mehrere Ziele zur Prüfung mit Hilfe des verschachtelten Porphyr-Cluster-Modells des Vorkommens, Copper Creek und Star North.

- Proben zur Nachweisgrenze für die Bohrlöcher S-050, S-051 und S-052 stehen noch aus.

QA/QC-Erklärung

Star Copper Corp. befolgt die branchenüblichen Protokolle für Diamantbohrungen und Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollverfahren (QA/QC) in British Columbia. Alle Bohrungen werden mit Diamantbohrkernen der Größen HQ und NQ durchgeführt. Die Bohrkerne werden vom Bohrort zu einer sicheren Kernprotokollierungsanlage transportiert, wo sie unter Aufsicht von Geologen protokolliert, fotografiert und beprobt werden. Die Kerne werden mit einer Diamantsäge in zwei Hälften geschnitten, wobei eine Hälfte in einem versiegelten Probenbeutel zur Analyse eingeschickt und die andere Hälfte vor Ort als Referenz und für weitere Untersuchungen aufbewahrt wird.

Die Proben werden unter Einhaltung der Chain-of-Custody-Protokolle an Bureau Veritas Laboratories, ein nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Labor, versandt. Bei Bureau Veritas werden die Proben getrocknet, zerkleinert, gespalten und zu 85 % auf eine Korngröße von 200 Mesh pulverisiert. Die Analyseverfahren umfassen eine Multi-Element-ICP-ES/MS-Analyse nach einer Aufschluss mit vier Säuren, wobei Gold und Edelmetalle mittels Feuerprobe mit Atomabsorption oder ICP-Finish analysiert werden.

Star Copper implementiert ein robustes QA/QC-Programm, das die Einfügung von mindestens 5 % zertifizierter Referenzmaterialien (Standards), Leerproben und Feldduplikaten in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom umfasst, um die analytische Genauigkeit und Präzision zu überwachen. Die Leistung bei den Blindstandards, Leerproben und Duplikaten erreichte ein hohes Maß an Genauigkeit und Reproduzierbarkeit und wurde von Jeremy Hanson, einer qualifizierten Person gemäß NI-43-101, verifiziert.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein unabhängiger Beauftragter des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen hat zum Ziel, sein Vorzeigeprojekt Star in British Columbia voranzutreiben, wo beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt haben. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie "Umwelt-Baseline-Studien" und Vorarbeiten für Genehmigungen nebst Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Für kostenlose News-Alerts tragen Sie sich bitte unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ in unseren Verteiler ein oder folgen Sie uns auf https://x.com/Star_Copper_, Facebook oder LinkedIn. Weitere Informationen über das Projekt, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations

Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "nimmt an", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über die Exploration des Flaggschiffprojekts Star des Unternehmens und dessen Potenzial sowie die geplante Ressourcenschätzung im Zusammenhang mit dem Star-Projekt. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem das frühe Explorationsstadium des Projekts Star, die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

