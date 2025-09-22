Bern - In mehr als der Hälfte der Einfamilienhäuser in der Schweiz wohnen nur eine oder zwei Personen. Das zeigt die am Montag veröffentlichte Gebäude- und Wohnungsstatistik des Bundesamtes für Statistik. Insgesamt zählte das Bundesamt für Statistik (BFS) Ende 2024 1,8 Millionen Gebäude, die für Wohnzwecke genutzt wurden, mit insgesamt 4,84 Millionen Wohnungen. Über eine Million aller Gebäude waren Einfamilienhäuser und 55 Prozent davon wurden lediglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
