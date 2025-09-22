HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Ströer von 71 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die gegenwärtige Schwäche sei eingepreist, schrieb Simon Keller am Montag angesichts der jüngsten Prognosesenkung. Die Bewertung werde zunehmend attraktiv./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007493991
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007493991
© 2025 dpa-AFX-Analyser