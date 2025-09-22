HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussicht auf einen zeitnahen Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts dürfte die Aktien am Laufen halten, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil am Montag anlässlich der jüngst bekanntgewordenen Offerten./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:30 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A1H8BV3
