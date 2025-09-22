Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat erwartungsgemäß keine Veränderungen am Leitzinsniveau vorgenommen, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Die Entscheidung sei allerdings nicht einvernehmlich getroffen worden, es habe zwei Stimmen für eine Zinsanhebung gegeben. Zudem seien Pläne für die Verkäufe der ETF- und REIT-Bestände verkündet worden. Ganz offensichtlich wolle die Notenbank ihre Geldpolitik sukzessive weniger expansiv ausrichten. Ohne größeres Störfeuer durch den neuen Regierungschef sollte die Bank of Japan dann aber im Oktober oder Dezember in der Lage sein, eine vorsichtige Leitzinsanhebung vorzunehmen. ...

