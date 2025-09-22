EQS-News: Focus Graphite Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - Montag, 22. September 2025) - Focus Graphite Inc. (TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) ("Focus" oder das "Unternehmen"), ein kanadischer Entwickler von hochgradigen Flockengraphit-Vorkommen und Innovator der nächsten Generation von Lithium-Ionen-Batterietechnologien mit Hauptsitz in Ottawa, Ontario, freut sich, die Aufnahme in das Programm Intellectual Property Ontario ("IPON") bekanntzugeben. IPON ist eine Initiative der Regierung von Ontario, die innovativen Unternehmen helfen soll, ihr geistiges Eigentum zu schützen und zu kommerzialisieren. Diese nicht-verwässernde Finanzierung wird dazu beitragen, den Patentschutz sowie die weltweite Kommerzialisierung der firmeneigenen, silizium-optimierten, sphäroidisierten Graphittechnologie zu beschleunigen. Im Rahmen der Tier-2-Kategorie des IPON-Programms erhält Focus Zugang zu bis zu 100.000 CAD pro Jahr an rechtlicher Förderunterstützung, mit einer Gesamthöchstgrenze von 300.000 CAD. Bis zu 80 % der förderfähigen Kosten werden abgedeckt. Dies umfasst Kosten für Patentanmeldungen und -verfahren, Anspruchsänderungen, Markenregistrierungen, Neuheitsrecherchen, Benchmarking zur Kommerzialisierung und mehr - bereitgestellt durch ein geprüftes Netzwerk lizenzierter Patentanwälte und IP-Berater aus Ontario. Die patentangemeldete Technologie von Focus wird derzeit für den Schutz in wichtigen Märkten wie Kanada, den USA, Europa und Korea weiterentwickelt. Das Unternehmen arbeitet mit MBM Intellectual Property Law ("MBM"), einer führenden kanadischen IP-Kanzlei mit Sitz in Ottawa und einem von IPON zugelassenen Dienstleister, zusammen, um seine internationale IP-Präsenz auszubauen. Die IPON-Förderung unterstützt diese Maßnahmen direkt, indem sie rechtliche und kommerzielle Dienstleistungen ermöglicht sowie den Grundstein für zukünftige Markenregistrierungen, Urheberrechtsschutz und Markenstrategien im Zusammenhang mit dem erweiterten Materialportfolio von Focus legt. Dies umfasst geistiges Eigentum an Produktinformationen, technischer Dokumentation und Marketinginhalten, die die Kommerzialisierung sowohl im zivilen als auch im Verteidigungsbereich unterstützen. Jason Latkowcer, Vice President, Corporate Development, erklärte: "Unsere Aufnahme in das IPON-Programm und die Möglichkeit einer nicht-verwässernden Finanzierung kommt für Focus Graphite zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Diese Unterstützung wird uns helfen, unsere Patente zu schützen, die Kommerzialisierung unserer silizium-optimierten Batterietechnologie voranzutreiben und die Marktpräsenz unseres wachsenden Materialportfolios zu stärken. Unser Hauptsitz in Ottawa verschafft uns zudem direkten Zugang zu einer führenden Innovationsgemeinschaft im Verteidigungsbereich, die dual-use-Technologien vorantreibt. Mit diesen Vorteilen sind wir gut aufgestellt, um sowohl in zivilen als auch in Verteidigungsmärkten erfolgreich zu sein und langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen." Focus positioniert seine silizium-optimierte Graphittechnologie als Dual-Use-Lösung sowohl für wachstumsstarke zivile Märkte als auch für sicherheitskritische Verteidigungsanwendungen. Zivile Einsatzbereiche umfassen Elektromobilität, Energiespeicherung im Netzmaßstab und tragbare Elektronik. Militärische Anwendungen reichen von unbemannten Luftfahrtsystemen und Drohnen bis hin zu kompakten, robusten Energiequellen für Soldatenausrüstung und gerichtete Energiesysteme. Das Unternehmen verfolgt aktiv Beschaffungs- und Lizenzierungswege mit NATO-Partnern, der kanadischen Regierung (einschließlich des Verteidigungsministeriums), dem US-Verteidigungsministerium ("DoD") sowie weiteren verbündeten Verteidigungs- und zivilen OEMs. Diese Maßnahmen unterliegen regulatorischen Genehmigungen und dem erfolgreichen Abschluss laufender Patentanmeldungen. Über Intellectual Property Ontario Intellectual Property Ontario (IPON) ist eine Provinzagentur, die gegründet wurde, um Unternehmen und Forschern in Ontario zu helfen, den Wert ihres geistigen Eigentums zu maximieren. IPON bietet Schulungen, Strategieentwicklung und direkte Finanzierung, um die Schaffung, den Schutz und die Kommerzialisierung von IP zu unterstützen. Über den Tier-2-Fördertopf können Teilnehmer bis zu 300.000 CAD während ihrer Programmteilnahme abrufen, wobei IPON bis zu 80 % der förderfähigen Kosten für Patente, Marken und verwandte IP-Dienstleistungen übernimmt, die von lizenzierten IP-Anwälten oder registrierten Patentanwälten in Ontario erbracht werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.ip-ontario.ca . Über Focus Graphite Advanced Materials Inc. Focus Graphite Advanced Materials definiert die Zukunft kritischer Mineralien neu - mit zwei zu 100 % unternehmenseigenen Weltklasse-Graphitprojekten und modernster Batterietechnologie. Unser Flaggschiffprojekt Lac Knife zählt zu den fortschrittlichsten hochreinen Graphitvorkommen in Nordamerika und verfügt über eine vollständig abgeschlossene Machbarkeitsstudie. Lac Knife soll ein wichtiger Lieferant für die Batterie-, Verteidigungs- und Hochleistungsmaterialindustrie werden. Unser Projekt Lac Tétépisca stärkt unser Portfolio zusätzlich und hat das Potenzial, eines der größten und hochreinsten Graphitvorkommen in Nordamerika zu werden. Bei Focus gehen wir über den Bergbau hinaus - wir entwickeln umweltfreundliche, nachhaltige Verarbeitungsverfahren und innovative Batterietechnologien, darunter unser patentangemeldetes, silizium-optimiertes, sphäroidisiertes Graphit, das die Batterieleistung und -effizienz steigern soll. Unser Engagement für Innovation gewährleistet eine chemiefreie, umweltfreundliche Lieferkette vom Bergwerk bis zum Markt. Zusammenarbeit steht im Mittelpunkt unserer Vision: Wir arbeiten aktiv mit Branchenführern, Forschungseinrichtungen und Regierungsbehörden zusammen, um die Kommerzialisierung der nächsten Generation von Graphitmaterialien zu beschleunigen. Als nordamerikanisches Unternehmen setzen wir uns für eine widerstandsfähige, lokal beschaffte Versorgung mit kritischen Mineralien ein - um die Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Märkten zu verringern und den Übergang in eine nachhaltige Zukunft voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.focusgraphite.com . Investor Relations Kontakt: Dean Hanisch

CEO, Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060 Jason Latkowcer

VP Corporate Development

jlatkowcer@focusgraphite.com Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen. Wörter wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "geplant", "geschätzt" und ähnliche Ausdrücke, sowie Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen. Sie basieren auf den aktuellen Annahmen und Einschätzungen des Unternehmens über den Ausgang und das Timing solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Mitteilung zukunftsgerichtete Informationen über die erwarteten Vorteile der Aufnahme von Focus Graphite in das IPON-Programm; die Fähigkeit des Unternehmens, nicht-verwässernde Fördermittel und Rechtsdienstleistungen im Rahmen von Tier 2 des Programms in Anspruch zu nehmen; die Weiterentwicklung und den internationalen Schutz seiner patentangemeldeten, silizium-optimierten sphäroidisierten Graphittechnologie in Kanada, den USA, Europa und Korea; die Entwicklung entsprechender Marken, Urheberrechte und Markenstrategien; sowie die Schaffung von IP für Produktinformationen, technische Dokumentationen und Marketinginhalte. Diese zukunftsgerichteten Informationen beinhalten außerdem Aussagen über die kommerziellen und militärischen Anwendungen der Technologie, ihren potenziellen Einsatz in Elektrofahrzeugen, Unterhaltungselektronik, Energiespeichersystemen und militärtauglichen Plattformen wie Drohnen, autonomen Systemen und Energiewaffen sowie die Strategie des Unternehmens, seine Innovationen global zu kommerzialisieren und zu lizenzieren und dabei mit Regierungsbehörden und OEMs zusammenzuarbeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen. Dazu gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Marktbedingungen, Genehmigungen, Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der Fähigkeit, ausreichend Kapital zu beschaffen, operationellen Risiken im Zusammenhang mit Exploration und Entwicklung sowie weiteren Risiken, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens auf SEDAR+ beschrieben sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Aufgrund der enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten Investoren zukunftsgerichteten Informationen nicht übermäßiges Vertrauen entgegenbringen. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienste übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/267356 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/267356

