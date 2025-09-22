Frankfurt - Die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA hat den Goldpreis auf ein weiteres Rekordhoch getrieben. Am Montag wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 3.719,95 US-Dollar gehandelt und damit so hoch wie noch nie. Im Vergleich zum Freitag hat sich das Edelmetall um etwa 34 Dollar verteuert. Auch in Euro gerechnet erreichte die Notierung für das Edelmetall ein Rekordhoch, bei 3.166,98 Euro. Seit Anfang September hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
