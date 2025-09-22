Während das Kino lange Zeit als Leitmedium galt, hat sich die Spielebranche inzwischen an die Spitze der Unterhaltungsindustrie gesetzt und prägt weltweit Kultur, Konsum und Investitionen. Beim Namen Take-Two denkt jeder zurecht an den Mega-Blockbuster "GTA" - doch hat der New Yorker Publisher noch mehr zu bieten. Vom Blockbuster zum Gaming-Phänomen Das klassische Kinoerlebnis verliert an Gewicht, während Videospiele immer stärker in den Mittelpunkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de