FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.09.2025 - 11.00 am
- CITIGROUP RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1120 (1010) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 84 (79) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 640 (620) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 1525 (1425) PENCE - 'NEUTRAL' - EXANE BNP RAISES LEGAL & GENERAL TO 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 265 PENCE - INVESTEC RAISES MONDI PLC TO 'BUY' - PRICE TARGET 1300 PENCE - JEFFERIES CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 250 (330) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS TATE & LYLE TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 500 PENCE - RBC CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 190 (215) PENCE - 'UNDERPERFORM'
