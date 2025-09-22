© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpaRheinmetall hofft auf eine Zusage. Währenddessen zittern tausende von Mitarbeitern um ihre Jobs.Rheinmetall macht den Beschäftigten der Bremer Werft in Lürssen große Zusagen, allerdings müssen erst noch die Kartellbehörden der Übernahme der Bremer Werft zustimmen. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall will den 2.100 Beschäftigten der Naval Vessels Lürssen (NVL) mit Sitz in Bremen bei einer geplanten Übernahme Jobsicherheit garantieren. "Es ist Rheinmetalls festes Ziel, den NVL-Standorten eine erfolgreiche Zukunft und den Beschäftigten eine sichere Perspektive zu bieten", teilte ein Sprecher des Konzerns der dpa mit. "Standortschließungen oder Personalabbau sind nicht Bestandteil …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE