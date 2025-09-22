Die Aktie von BP kann am ersten Handelstag der neuen Börsenwoche etwas Boden gut machen. Damit rücken die Dividendentitel wieder ein Stück näher an das bisherige Mehrmonats-Hoch bei 434 Britische Pence (umgerechnet 4,98 Euro) heran. Rückenwind erhalten die Anteilscheine des britischen Energieproduzenten heute auch wieder vom Ölmarkt. So sind die Ölpreise am Montag erneut etwas gestiegen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete zuletzt 66,90 US-Dollar. Das waren 20 Cent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär