Wegweisende humanoide und Robotikforschung und -entwicklung durch Integration von KI der nächsten Generation

Das Technology Innovation Institute (TII), der angewandte Forschungsarm des Advanced Technology Research Council (ATRC) von Abu Dhabi, hat sich mit NVIDIA, dem weltweit führenden Anbieter im Bereich Computing und KI zusammengeschlossen, um das erste Joint Lab des Nahen Ostens zu eröffnen, das sich sowohl künstlicher Intelligenz als auch der Robotik widmet. Diese wegweisende Zusammenarbeit schafft eine einmalige Drehscheibe in der Region für die Entwicklung von KI-Modellen der nächsten Generation, Robotikplattformen und humanoide Roboter, die die branchenübergreifenden Innovationen beschleunigen werden.

Abu Dhabi's TII and NVIDIA Launch Middle East's First Joint 'AI Robotics' NVAITC Research Lab (Photo: AETOSWire)

Die Ankündigung des TII-NVAITC (NVIDIA AI Technology Center) Joint Lab for AI and Robotics erfolgte im Verlauf einer Unterzeichnungszeremonie, die am Hauptsitz von TII in Abu Dhabi unter Beteiligung von Senior-Führungskräften beider Organisationen stattfand. Die Vereinbarung wurde unterzeichnet von Dr Najwa Aaraj, CEO von TII und Marc Domenech, Regional Director, Enterprise META Region bei NVIDIA, in Anwesenheit von Seiner Eminenz Shahab Abu Shahab, Director General bei ATRC, H.E. Abdulaziz Al Dosari, Executive Director of Support Services bei ATRC, John Josephakis, Global Vice President von Sales and Business Development for HPC/Supercomputing bei NVIDIA, und Simon See, Global Head NVIDIA AI Technology Centre bei NVIDIA, was einen Meilenstein auf der "KI und Robotik"-Reise der Vereinigten Arabischen Emirate markierte.

Die Zusammenarbeit bringt Abu Dhabi an die Spitze im Bereich angewandter KI in Übereinstimmung mit der langfristigen Strategie des Emirats, technologische Souveränität zu fördern und die Zukunft intelligenter autonomer Systeme zu gestalten. Sie unterstreicht darüber hinaus die wachsende Rolle der Vereinigten Arabischen Emirate als globaler Marktführer im Bereich KI und Robotik hervorgehoben durch die jüngste US-UAE AI Acceleration Partnership (Partnerschaft zwischen USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten zur KI-Beschleunigung) und positioniert das Land als Hauptbeitragenden zum globalen Robotik-Ökosystem zu einer Zeit, in der sich die KI-Fähigkeiten rasant weiterentwickeln.

"Diese Zusammenarbeit mit NVIDIA stellt einen wichtigen Schritt beim Aufbau KI-gestützter Robotiksysteme dar, die in der Lage sind, in komplexen Umgebungen logisch zu denken, sich anzupassen und zu handeln", so Dr. Najwa Aaraj, CEO von TII. "Durch Kombination unserer fortschrittlichen Roboterplattformen mit leistungsstarken KI-Modellen und Computing beschleunigen wir die Konvergenz der Wahrnehmung, Kontrolle und Sprache und legen den Grundstein für eine neue Ära intelligenter Maschinen."

Das TII-NVAITC Joint Lab wird NVIDIA Accelerated Computing Plattformen und die Expertise mit der multidisziplinären Forschung von TII in den Bereichen KI, Robotik, autonome Systeme und Hochleistungsrechnen (HPC) integrieren. Hierbei handelt es sich um das erste NVAITC Labor, das im Nahen Osten gegründet wurde, das einen bedeutenden Meilenstein für die Region markiert. Gemeinsam werden die beiden Organisationen die Entwicklung intelligenter Systeme durch reale Anwendungen beschleunigen und Fortschritte im Bereich Physical AI durch verkörperte KI-Modelle, hochmoderne Robotik und humanoide Stacks sowie Hardware, die für echtzeitfähige Robotersysteme entwickelt wurde, voranbringen. Die Forschung wird Robotik-Lernen und die Kontrolle im großen Maßstab umfassen sowie die Entwicklung und Integration großer Sprachmodelle, darunter die Falcon Familie von KI-Modellen von TII darunter die ersten und größten KI-Modelle des Nahen Ostens.

"Die Einführung von TII-NVAITC für KI und Robotik bildet ein neues Kapitel in unserem globalen NVAITC-Netzwerk. Durch die Zusammenarbeit mit TII in Abu Dhabi erweitern wir zum ersten Mal im Nahen Osten den Anwendungsbereich dieser Zentren auf die Robotik und unterstützen Forscher und Innovatoren, Durchbrüche zu beschleunigen, die die Zukunft intelligenter Systeme prägen", so Carlo Ruiz, Vice President Enterprise Solutions Operations EMEA bei NVIDIA.

Dieses neue Labor ist Teil der umfassenderen Strategie von TII, um die angewandte KI und Robotik weiterzuentwickeln, die reale Auswirkungen haben. Im Mittelpunkt steht die Verpflichtung zu offener Innovation und globalem Wissensaustausch, wobei TII und NVIDIA bei Forschung, Open-Source-Initiativen und netzwerkübergreifender Auswertung durch die globale NVAITC-Gemeinschaft zusammenarbeiten. Das Labor baut darüber hinaus auf den bestehenden Plattformen und praxiserprobten Komponenten von TII auf, einschließlich der Roboterarme und tierähnlicher Roboter, die der Forschung Priorität einräumen, die sowohl auf technischer Exzellenz als auch auf praktischer Bereitschaft basieren.

