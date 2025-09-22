Paris/London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag eine verhaltene Entwicklung verzeichnet. «Der Datenkalender ist zum Wochenstart sehr ausgedünnt und auch aus dem Handel in Asien gibt es kaum nennenswerte Handelsimpulse», stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. Der EuroStoxx50 verlor am späten Vormittag 0,44 Prozent auf 5.434,24 Punkte. Ausserhalb des Euroraums ging es für den Schweizer SMI dagegen um 0,2 Prozent auf 12.134,44 Zähler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab