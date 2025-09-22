Die Oklo-Aktie kennt überhaupt kein Halten mehr. Am vergangenen Freitag schoss der Kurs des Nukleartechnologieunternehmens um weitere +29% in die Höhe. Damit setzt die Oklo-Aktie ihre atemberaubende Rallye der letzten Monate fort. Innerhalb eines Jahres ist der Aktienkurs um den Faktor 16 gestiegen. Was treibt diese Kursrakete immer weiter in den Himmel? Ein Abkommen als Kurstreiber Jüngster Kurstreiber der Oklo-Aktie war zweifellos das sogenannte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de