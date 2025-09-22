© Foto: PorscheDer Wochenauftakt ist für Anleger von Porsche gleich doppelt bitter: Der Luxusautobauer spielt nun nicht mehr in der ersten Börsenliga. Gleichzeitig sorgen ein Elektro-Kurswechsel und eine Gewinnwarnung für Frust.Bei der Porsche-Aktie scheint der Tank am Montag leer zu sein. Der MDAX-Neuling verliert an seinem ersten Handelstag im Nebenwerte-Index fast 6 Prozent an Wert. Porsche hat am Freitagnachmittag überraschend ein Ad-hoc-Statement veröffentlicht und die finale Ausrichtung seiner Produktstrategie vorgestellt. Überraschend: Der Sportwagenbauer setzt künftig wieder stärker auf Verbrenner. Das neue SUV K1, ursprünglich als reines E-Auto geplant, wird vorerst als Verbrenner- und …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE