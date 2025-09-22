Kalamazoo erweitert Ashburton durch Xanadu-Übernahme

Anzeige / Werbung

Kalamazoo Resources hat die Übernahme des Xanadu-Goldprojekts bekanntgegeben. Das zusätzliche Explorationsgebiet grenzt direkt an das bestehende Ashburton-Goldprojekt in Westaustralien an und vergrößert die Gesamtfläche um mehr als 170 Quadratkilometer. Nach Unternehmensangaben diene der Zukauf dazu, die bestehenden 1,44 Millionen Unzen Goldressourcen zu erhöhen und damit die potenzielle Lebensdauer des Projekts zu verlängern.

Details der Akquisition

Die Transaktion umfasst neun Explorationslizenzen von Platina Resources mit zusammen 142,4 Quadratkilometern. Darüber hinaus erhielt Kalamazoo eine weitere Lizenz (E52/4379) mit 28,3 Quadratkilometern am östlichen Rand des Ashburton-Gebiets. Damit wächst die Projektfläche insgesamt auf 380,2 Quadratkilometer.



Das Xanadu-Goldprojekt liegt südöstlich der Hauptlagerstätte "Mt Olympus" und zeigt laut Kalamazoo geologische Parallelen zu den dortigen Vorkommen. Bereits durchgeführte Bohrungen hätten Abschnitte mit hohen Goldgehalten nachgewiesen, beispielsweise 11 Meter mit 5,32 Gramm Gold pro Tonne oder 13 Meter mit 4,08 Gramm Gold pro Tonne.