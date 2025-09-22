Kalamazoo erweitert Ashburton durch Xanadu-Übernahme

Anzeige / Werbung
Kalamazoo Resources hat die Übernahme des Xanadu-Goldprojekts bekanntgegeben. Das zusätzliche Explorationsgebiet grenzt direkt an das bestehende Ashburton-Goldprojekt in Westaustralien an und vergrößert die Gesamtfläche um mehr als 170 Quadratkilometer. Nach Unternehmensangaben diene der Zukauf dazu, die bestehenden 1,44 Millionen Unzen Goldressourcen zu erhöhen und damit die potenzielle Lebensdauer des Projekts zu verlängern.
Kalamazoo Resources hat die Übernahme des Xanadu-Goldprojekts bekanntgegeben. Das zusätzliche Explorationsgebiet grenzt direkt an das bestehende Ashburton-Goldprojekt in Westaustralien an und vergrößert die Gesamtfläche um mehr als 170 Quadratkilometer. Nach Unternehmensangaben diene der Zukauf dazu, die bestehenden 1,44 Millionen Unzen Goldressourcen zu erhöhen und damit die potenzielle Lebensdauer des Projekts zu verlängern.
Details der Akquisition
Die Transaktion umfasst neun Explorationslizenzen von Platina Resources mit zusammen 142,4 Quadratkilometern. Darüber hinaus erhielt Kalamazoo eine weitere Lizenz (E52/4379) mit 28,3
Quadratkilometern am östlichen Rand des Ashburton-Gebiets. Damit wächst die Projektfläche insgesamt auf 380,2 Quadratkilometer.
Das Xanadu-Goldprojekt liegt südöstlich der Hauptlagerstätte "Mt Olympus" und zeigt laut Kalamazoo geologische Parallelen zu den dortigen Vorkommen. Bereits durchgeführte Bohrungen hätten Abschnitte mit hohen Goldgehalten nachgewiesen, beispielsweise 11 Meter mit 5,32 Gramm Gold pro Tonne oder 13 Meter mit 4,08 Gramm Gold pro Tonne.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)