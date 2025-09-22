Die niederländische Regierung erklärt, dass die Produktion von Solarmodulen in großem Maßstab nicht mehr rentabel ist, und stellt ihr SolarNL-Förderprogramm für gebäude- und fahrzeugintegrierte Produkte, Heterojunction-Module und Perowskit-Silizium-Tandemmodule ein. von pv Magazine Global Das niederländische Kabinett hat beschlossen, das SolarNL-Förderprogramm zur Unterstützung der heimischen Solarmodulproduktion einzustellen. Die Entscheidung folgte auf Antrag eines Beratungsausschusses des National Growth Fund, einem staatlich geführten Investmentfonds, der das Programm finanzierte und beaufsichtigte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
