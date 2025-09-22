DJ Ericsson und Nokia sichern sich Milliardenauftrag von Vodafone Three
Von Dominic Chopping
DOW JONES--Vodafone Three hat die beiden Ausrüster Ericsson und Nokia mit dem Netzwerkausbau in Großbritannien beauftragt. Der Auftrag hat ein Volumen von mehr als 2 Milliarden Pfund, wie Vodafone Three mitteilte. Vodafone Three, entstanden durch die Fusion des britischen Vodafone-Geschäfts mit dem konkurrierenden Betreiber Three U.K. Anfang des Jahres, hatte zugesagt, 11 Milliarden Pfund zu investieren, um in den kommenden 10 Jahren ein fortschrittliches 5G-Netzwerk aufzubauen. Der nun bekannt gegebene Vertrag ist Teil dieser Verpflichtung und umfasst einen Achtjahresvertrag zur Bereitstellung von Netzwerktechnologie für mehr als 17.000 Standorte. Ericsson soll dabei die bestehende 4G- und 5G-Infrastruktur modernisieren und Nokia werde seine Netzwerktechnologie für rund 7.000 Standorte in ganz Großbritannien bereitstellen.
