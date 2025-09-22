Das Übernahmekarussell im Biotechnologie-Sektor dreht sich weiter. Nach einem Bericht der Financial Times (FT) meldet Pfizer nun offiziell, dass Metsera für bis zu 7,3 Milliarden Dollar unter den Nagel gerissen wird. Ein beeindruckender Move, der den aufstrebenden Adipositas-Markt erneut aufwirbelt.Mit der Akquisition steigt Pfizer erneut in den Adipositas-Markt ein und sendet damit ein klares Signal an das Top-Duo im wachstumsstarken Markt, Eli Lilly und Novo Nordisk. Hintergrund: Pfizer musste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär