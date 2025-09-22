Berlin - Der Vorsitzende der FDP, Christian Dürr, hat die von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) vorgelegten Eckpunkte für eine Reform der Deutschen Bahn kritisiert und zugleich eine Zerschlagung der Bahn gefordert.



"Wir brauchen eine echte Trennung von Netz und Betrieb, damit die Kunden von echtem Wettbewerb auf der Schiene durch besseren Service und Qualität profitieren", sagte Dürr den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben). "Die vom Verkehrsminister vorgestellte 'Agenda für zufriedene Kunden' wird ohne diese radikalen Strukturreformen eine Agenda für verlorenes Geld der Steuerzahler bleiben."



Flickschusterei reiche nicht, sagte Dürr. Es räche sich, dass Bahnreformen nie konsequent zu Ende geführt worden seien. "Ohne eine echte, tiefgreifende Strukturreform wird der Bahnkonzern weiter ein riesiges schwarzes Loch bleiben, in dem die Milliarden versickern", sagte der FDP-Chef.



Schnieder hatte am Montag seine Strategie für die Deutsche Bahn vorgestellt. In diesem Zuge wurde auch die designierte Bahnchefin Evelyn Palla präsentiert.





© 2025 dts Nachrichtenagentur