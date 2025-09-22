PV-Installationsunternehmen B&W Energy baut die nach eigenen Angaben größte PV-Aufdachanlage in Deutschland. Sie entsteht auf Gewächshäusern des Unternehmens Westhoff im Münsterland. Im Münsterland baut B&W Energy für die Westhoff-Gruppe eine Aufdach-PV-Anlage für Gewächshäuser mit einer Leistung von insgesamt 32 Megawatt (MW). Wie B&W Energy mitteilte, entstehe die Anlage in Südlohn. Für das in dieser Größenordnung einzigartige Projekt installiere der Solarteur aus Heiden mehr als 77.000 Photovoltaik-Module. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver