Die freenet AG (DE000A0Z2ZZ5) setzt ihr Aktienrückkaufprogramm konsequent fort. In der Woche vom 15. bis 19. September erwarb das Unternehmen weitere 58.823 eigene Aktien. Über 1,8 Millionen Aktien bereits zurückgekauft: Das Hamburger Telekommunikationsunternehmen kaufte die Papiere zu einem Durchschnittskurs von 27,66 Euro. Das entspricht einem Gesamtvolumen von 1,63 Millionen Euro in dieser Woche. Seit dem Start des Programms am 4. Juni 2025 hat freenet bereits 1,808 Millionen Aktien zurückgekauft. Dies zeigt die Konsequenz des Managements bei der Umsetzung der Kapitalallokationsstrategie. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
