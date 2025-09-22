DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Porsche fallen

DOW JONES--Weiter unter Abgabedruck zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Montagmittag. Der DAX handelt 0,6 Prozent tiefer bei 23.501 Punkten, der Euro-Stoxx-50 verliert 0,3 Prozent. Die Auto-Industrie in Deutschland kommt weiterhin nicht in Fahrt, wie die Gewinnwarnung der Porsche AG am Freitag nach Handelsschluss gezeigt hat. Fast symbolhaft muss zu Wochenbeginn die Aktie der Porsche AG ihren Platz im DAX räumen und wird nun dem MDAX angehören.

Während die gestiegene Risikobereitschaft an der Wall Street alle drei großen US-Aktienindizes am Freitag den zweiten Tag in Folge auf Rekordhochs schob, schwappt die Euphorie momentan nicht über den Atlantik. An den US-Märkten sorgt die Erwartung weiterer Zinssenkungen durch die US-Notenbank für eine risikofreudige Stimmung unter den Investoren. Der Euro zieht leicht an auf 1,1770 Dollar.

In Mailand hält sich der FTSE-MIB mit minus 0,2 Prozent etwas besser, nachdem Fitch Ratings am Freitag Italiens langfristiges Fremdwährungs-Emittentenausfallrating (IDR) von "BBB" auf "BBB+" erhöht hat. Der Ausblick bleibt stabil.

Der wichtigste Termin der Woche ist erst am Freitag, wenn der Kernindex der persönlichen US-Konsumausgaben für August veröffentlicht wird. Analysten rechnen mit einer Kerninflationsrate von 2,9 Prozent. Die monatliche Kerninflationsrate dürfte von 0,3 Prozent vormonatlich auf 0,2 Prozent sinken. Der Kernindex persönlicher Konsumausgaben ist im Vergleich zum weniger umfassenden Verbraucherpreisindex das favorisierte Inflationsmaß der Fed.

Gewinnwarnung von Porsche AG belastet Sektor

Die neuerliche Anpassung des Ausblicks der Porsche AG dürfte nach Einschätzung der Jefferies-Analysten die letzte gewesen sein. Grund sei die Entscheidung des Konzerns, die Einführung neuer E-Modelle zu verschieben und die Laufzeit bestehender Verbrenner- und Hybridmodelle zu verlängern. Die mittelfristige Margen-Guidance sei von 15 bis 17 auf 10 bis 15 Prozent reduziert worden, was dem aktuellen Konsens entspreche, jedoch von geringeren Abschreibungen profitieren sollte. Die Aktie der Porsche AG verliert 7,2 Prozent, Porsche Holding notieren mit einem Abschlag von 8,5 Prozent.

Der gesenkte Ausblick der Porsche AG hat sich auch auf VW (-7,8%) übertragen und belastet das operative Ergebnis mit 5,1 Milliarden Euro in diesem Jahr. Die Jefferies-Analysten senken ihre Annahme für das Konzern-EBIT um 35 Prozent auf 9,9 Milliarden Euro, was einer Marge von 3,1 Prozent entspricht. Die Aktien von BMW und Mercedes-Benz verlieren 2,5 bzw. 2,5 Prozent. Der europäische Auto-Index ist mit einem Minus von 2,7 Prozent Schlusslicht.

Die Aktien europäischer Fluggesellschaften geben nach, nachdem eine Reihe von Cyberangriffen auf einige der größten Flughäfen Europas zu Flugausfällen führte. International Consolidated Airlines Group - zu der unter anderem British Airways und Iberia gehören - verlieren 1,1 Prozent, während Lufthansa 1,2 Prozent abgeben und Air France-KLM 1,8 Prozent einbüßen.

Gerresheimer verlieren 0,9 Prozent. Hier erwartet Deutsche-Bank-Analyst Falko Friedrichs ein schwaches drittes Quartal mit nur einem Prozent organischem Umsatzwachstum. Damit liegt seine Prognose für das organische Umsatzwachstum für die ersten neun Monate bei minus 1 Prozent, was bedeute, dass im vierten Quartal mindestens 3 Prozent Wachstum erforderlich seien, um zumindest das untere Ende der Jahresprognose von 0 bis 2 Prozent organischen Wachstums zu erreichen.

Gea und Scout24 nun im DAX

In der gesamten DAX-Familie kommt es zu umfangreichen Änderungen. Dem DAX gehören nun Gea und Scout24 an, Porsche AG und Sartorius steigen dafür in den MDAX ab. Fielmann steigen aus dem SDAX in den MDAX auf, wobei Evotec in den SDAX absteigen. SGL Carbon müssen den SDAX verlassen. Im TecDAX gibt es nur eine Veränderung, 1&1 steigen in den Index auf, Formycon müssen dagegen ihren Platz räumen.

