Montag, 22.09.2025
Der nächste große KI-Durchbruch in der Frauengesundheit?
WKN: A0M4W9 | ISIN: CNE100000296 | Ticker-Symbol: BY6
Tradegate
22.09.25 | 16:11
11,960 Euro
-3,51 % -0,435
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
FTSE China 50
HANG SENG
Markus Weingran
22.09.2025 15:27 Uhr
300 Leser
Mein Top 5 Adipositas-Aktien: Buffetts BYD-Ausstieg, Porsches Gewinnwarnung & Pfizers Zukauf

Warren Buffett hat es getan! Er verabschiedet sich endgültig von BYD. Im September 2008 hatte er die Position aufgebaut, die jetzt in Etappen abgebaut wurde. Der Aktie bekommt die Nachricht nicht. Raus aus dem Papier?Pfizer steht offenbar kurz davor, den Biotech-Newcomer Metsera zu übernehmen. Nach einem Bericht der Financial Times vom Sonntag bereitet das Unternehmen ein Übernahmeangebot im Wert von 7,3 Milliarden US-Dollar vor. Den Kreisen zufolge will der US-Konzern 47,50 Dollar pro Aktie in bar zahlen. Hinzu kommt eine erfolgsabhängige Nachzahlung von 22,50 Dollar je Aktie, die an die Erreichung bestimmter Meilensteine geknüpft ist. Eine offizielle Ankündigung könnte bereits am Montag …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
