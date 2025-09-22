Mein Top 5 Adipositas-Aktien: Buffetts BYD-Ausstieg, Porsches Gewinnwarnung & Pfizers Zukauf

Warren Buffett hat es getan! Er verabschiedet sich endgültig von BYD. Im September 2008 hatte er die Position aufgebaut, die jetzt in Etappen abgebaut wurde. Der Aktie bekommt die Nachricht nicht. Raus aus dem Papier?Pfizer steht offenbar kurz davor, den Biotech-Newcomer Metsera zu übernehmen. Nach einem Bericht der Financial Times vom Sonntag bereitet das Unternehmen ein Übernahmeangebot im Wert von 7,3 Milliarden US-Dollar vor. Den Kreisen zufolge will der US-Konzern 47,50 Dollar pro Aktie in bar zahlen. Hinzu kommt eine erfolgsabhängige Nachzahlung von 22,50 Dollar je Aktie, die an die Erreichung bestimmter Meilensteine geknüpft ist. Eine offizielle Ankündigung könnte bereits am Montag …Den vollständigen Artikel lesen ...
